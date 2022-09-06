Депутат ГД: криптовалюта для трансграничных расчётов пока не определена
Москва, 6 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Для проведения трансграничных расчётов в криптовалюте, возможно, будут использовать ту криптовалюту, которая устроит обе стороны сделки, отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).
Ранее зампредседателя Центробанка РФ Алексей Гузнов заявил в ходе VII Восточного экономического форума, что регулятор действительно обсуждает возможность легализации трансграничных расчётов в криптовалюте, но она не должна стать внутринациональным платёжным средством.
«Подписчики задают вопросы: какие криптовалюты ЦБ собирается разрешить для трансграничных операций? Не ограничится ли всё это одним только крипторублем? По моей информации, рассматривается вопрос трансграничной передачи любых криптовалют — тех, которые выберут обе стороны сделки», — отметил Горелкин в своём телеграм-канале.
По его словам, также необходимо решить, где добросовестная российская компания может взять ту или иную криптовалюту, если её обращение внутри страны останется нелегальным.
«Этот вопрос нуждается в дополнительном обсуждении, и, по моей информации, такое обсуждение идет», — заключил парламентарий.