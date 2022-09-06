Москва, 6 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Для проведения трансграничных расчётов в криптовалюте, возможно, будут использовать ту криптовалюту, которая устроит обе стороны сделки, отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Государственная дума Антон Горелкин

Ранее зампредседателя Центробанка РФ Алексей Гузнов заявил в ходе VII Восточного экономического форума, что регулятор действительно обсуждает возможность легализации трансграничных расчётов в криптовалюте, но она не должна стать внутринациональным платёжным средством.

«Подписчики задают вопросы: какие криптовалюты ЦБ собирается разрешить для трансграничных операций? Не ограничится ли всё это одним только крипторублем? По моей информации, рассматривается вопрос трансграничной передачи любых криптовалют — тех, которые выберут обе стороны сделки», — отметил Горелкин в своём телеграм-канале.

По его словам, также необходимо решить, где добросовестная российская компания может взять ту или иную криптовалюту, если её обращение внутри страны останется нелегальным.

«Этот вопрос нуждается в дополнительном обсуждении, и, по моей информации, такое обсуждение идет», — заключил парламентарий.