Москва, , 13:04 — REGNUM Российский актёр Филипп Янковский высказался о недавней отмене кинофестиваля «Кинотавр». Его слова 6 сентября приводит РИА Новости.

На «Кинотавре» Ivanaivanova

««Кинотавр» — это просто название, бренд, который, насколько знаю, достался Роднянскому от предыдущих владельцев. Вместо «Макдоналдс» теперь «Вкусно — и точка». «Кинотавр» ушёл? Значит, будет «Фестиваль — и точка"», — заявил актёр. Он также отметил, что в России можно без проблем создать аналог «Кинотавра», а Министерство культуры примет решение, в каком городе проводить подобное мероприятие.

Напомним, в марте 2022 года кинопродюсер Александр Роднянский объявил об отмене «Кинотавра» в 2022 году. Будет ли проводиться кинофестиваль в будущем — неизвестно.

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