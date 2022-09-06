Краснодар, 6 сентября 2022, 13:04 — REGNUM Более 2,8 тысячи избирательных участков будут работать в Краснодарском крае с 9 по 11 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Обеспечивать порядок на выборах будут 20 тысяч сотрудников полиции и более шести тысяч казаков.
9-11 сентября в Краснодарском крае состоятся выборы депутатов краевого ЗС седьмого созыва, также жителям предстоит избрать 91 депутата четырех представительных органов муниципальных образований, глав двух городских и 64 сельских поселений в 30 муниципальных районах, 68 депутатов 31 представительного органа муниципального образования. Всего в регионе насчитывается 4,3 миллиона избирателей. Для 57 тысяч жителей этот день голосования будет первым.