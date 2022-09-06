Краснодар, 6 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Более 2,8 тысячи избирательных участков будут работать в Краснодарском крае с 9 по 11 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

«Их оснастят металлодетекторами, кнопками тревожной сигнализации и средствами видеофиксации для безопасности всех, кто придет сделать свой выбор. Всего в регионе проведут 102 избирательные кампании, в том числе депутатов Законодательного Собрания. Участие в голосовании — ответственный шаг для каждого из нас, от него зависит будущее развитие Краснодарского края и всей страны», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Обеспечивать порядок на выборах будут 20 тысяч сотрудников полиции и более шести тысяч казаков.

9-11 сентября в Краснодарском крае состоятся выборы депутатов краевого ЗС седьмого созыва, также жителям предстоит избрать 91 депутата четырех представительных органов муниципальных образований, глав двух городских и 64 сельских поселений в 30 муниципальных районах, 68 депутатов 31 представительного органа муниципального образования. Всего в регионе насчитывается 4,3 миллиона избирателей. Для 57 тысяч жителей этот день голосования будет первым.