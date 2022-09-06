Еврейская АО заключила на VII ВЭФ важные соглашения
Владивосток, 6 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. VII Восточный экономический форум помогает привлечь инвестиции в Еврейскую автономию. Об этом 6 сентября написал глава региона Ростислав Гольдштейн в своём телеграм-канале.
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Он также рассказал, что во второй день ВЭФ ЕАО заключила соглашения с ПАО «ВТБ», Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также с корпорацией «Синергия». Губернатор выразил уверенность, что предприниматели области найдут новых поставщиков, новых потребителей своей продукции, и это будет для них очень полезно.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории пункта пропуска Нижнеленинский возле трансграничного моста из Еврейской автономии в Китай создадут транспортно-логистический терминал. Соглашение о его строительстве было подписано 5 сентября на VII Восточном экономическом форуме.