Герат, Афганистан, 6 сентября 2022, 13:02 — REGNUM Число погибших на церемонии «Фатихв» в женском комплексе Герата в Афганистане достигло девяти человек. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «8 Собх».
По информации собеседников, паника возникла, когда одна из женщин заявила, что она «смертница».
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После этого участницы бросились к выходу, большое их количество оказались затоптанными, девять человек погибли.
Церемония «Фатиха» проводилась за упокой жертв теракта в гератской мечети Гузаргах, где были убиты и ранены десятки человек.
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