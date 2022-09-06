Герат, Афганистан, 6 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Число погибших на церемонии «Фатихв» в женском комплексе Герата в Афганистане достигло девяти человек. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

По информации собеседников, паника возникла, когда одна из женщин заявила, что она «смертница».

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После этого участницы бросились к выходу, большое их количество оказались затоптанными, девять человек погибли.

Церемония «Фатиха» проводилась за упокой жертв теракта в гератской мечети Гузаргах, где были убиты и ранены десятки человек.

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