Кувандык, Оренбургская область, , 13:02 — REGNUM В Ясненском городском округе, Медногорске, Акбулакском и Новоорском районах отменен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с изменением пожароопасной обстановки, сообщили 6 сентября в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Степной пожар

В четырёх муниципальных образованиях природные пожары ликвидированы. По состоянию на утро 6 сентября все очаги природных пожаров ликвидированы, за исключением лесных массивов в районе населенного пункта Сара в Кувандыкском городском округе и населенном пункте Казачья Губерля Гайского городского округа.

Напомним, режим ЧС межмуниципального значения вводили 2 сентября. Из-за крупных природных пожаров на востоке региона в тушении задействовали авиацию МЧС и Минобороны.

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