Москва, , 13:01 — REGNUM Запад обеспокоен масштабом стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», которые проводит Россия. Об этом 6 сентября сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Александр Полегенько © ИА REGNUM

По его словам, волнения связаны с тем, что Россия способна проводить подобные масштабные учения на фоне проводимой спецоперации.

«Это демонстрация возможности современной российской армии сосредоточить силы и средства на двух разных направлениях», — сказал Коротченко.

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