Чебоксары, 6 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Новочебоксарске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении ранее судимой местной жительницы, которую обвинили в убийстве с особой жестокостью. Правоохранители считают, что она нанесла сожителю 105 ножевых ранений и десятки ударов руками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Перед судом предстанет 57-летняя женщина. По данным следствия, преступление было совершено 2 февраля 2022 года в Новочебоксарске.

Правоохранители установили, что в тот день обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с 56-летним сожителем, который не смог передвигаться самостоятельно из-за травмы, и нанесла ему не менее 105 ударов ножом и более 20 ударов руками и ногами. В прокуратуре добавляют, что причиной конфликта стало употребление спиртных напитков.

«Спустя некоторое время обвиняемая вызвала скорую помощь под видом оказания медицинской помощи пострадавшему от инфаркта», — говорят в надзорном ведомстве.

От полученных повреждений и кровопотери мужчина скончался через несколько часов в реанимации.

Женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью лица, находящегося в беспомощном состоянии»). Разбирательства будут проходить в Верховном суде Чувашии.

В управлении добавляют, что фигурантка уголовного дела дала признательные показания. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что нет оснований для признания женщины невменяемой.

Правоохранители отмечают, что новочебоксарка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство. В связи с этим следователем в полицию внесено представление.

Напомним, что это не первое дело в 2022 году об убийстве с особой жестокостью, переданное в суд в Чувашии. Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года завершено расследование убийства жителя Марпосадского района: следствие установило, что жертву забили до смерти различными предметами домашнего обихода. Экспертиза насчитала около 70 различных ударов.

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В августе 2022 года в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти 92-летнего Великой Отечественной войны. По данным правоохранителей, она была забита до смерти.

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