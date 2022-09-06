Тбилиси, , 13:00 — REGNUM В Грузии разразились экономический и политический кризисы, поэтому нельзя ждать, парламентских выборов до 2024 года. Об этом 6 сентября заявил журналистам депутат грузинского парламента от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Бежашвили.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его мнению, правящая партия «Грузинская мечта» утратила легитимность, когда начала критиковать США и Евросоюз.

«Каждый месяц до 2024 года вреден для страны в условиях этой власти. Пока «Грузинская мечта» ведёт антизападную кампанию и день ото дня отдаляет нас от западного мира, у общества и политических партий нет роскоши ждать конституционных сроков смены власти», — сказал Бежашвили.

Он заявил, что нужно требовать досрочных парламентских выборов. Без них, по мнению депутата, невозможно дальнейшее движение Грузии прозападным курсом.

Напомним, накануне председатель ЕДС Ника Мелия заявил, что партия будет добиваться досрочных парламентских выборов. Партия готовится проводит протесты и другие мероприятия. Кроме того, планируется обращение к международным партнёрам.

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