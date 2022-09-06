Сеул, 6 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. 6 сентября в Сеуле в рамках «Сеульского оборонного диалога» состоялось заседание рабочей группы по космической безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В мероприятии приняли участие более 140 экспертов из 43 стран.

На открытии форума с речью выступил глава Управления оборонной политики администрации президента Южной Кореи Хо Тхэ Гын. Он отметил, что в настоящий момент министерство обороны страны работает над наращиванием возможностей по проведению космических операций.

Председатель рабочей группы ООН по уменьшению космических угроз Гельмут Лагос направил участникам мероприятия видео-послание.