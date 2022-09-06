Владивосток, 6 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Штурм населенного пункта, который захвачен подразделениями условного противника, отработали на учениях «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморском крае десантно-штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Минобороны России.

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«В рамках СКШУ «Восток-2022» на полигоне «Сергеевский» десантно-штурмовые подразделения ВДВ отработали задачи по штурму населенного пункта, захваченного подразделениями условного противника», — говорится в сообщении.

Также указывается, что штурмовые группы подразделений ВДВ под прикрытием огня блокирующих населенный пункт подразделений и аэрозольных завес выдвинулись к нему, после чего провели эффективное огневое поражение противника в зданиях и в легкобронированной технике с грамотным применением реактивных пехотных огнеметов и других огневых средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения ПВО Восточного военного округа в ходе учений «Восток-2022» отразили воздушное нападение противника.