Москва, 6 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Запланированное правительством России сокращение антикризисных мероприятий — преждевременный и контрпродуктивный шаг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство пересматривает перечень действующих антикризисных мер. От части из них планируется отказаться, в том числе от льготных кредитов для системообразующих предприятий, моратория на банкротство, «пакетного» обнуления таможенных пошлин. Продление коснется как минимум 37 из свыше 300 действующих мер. При этом в июне в правительстве отмечали, что 300 мер поддержки реализуются лишь на 70%.

«Очевидно, пересматривать их нужно, но не в плане сокращения, а с точки зрения усиления эффективности и наращивания господдержки, в которой по-прежнему крайне нуждаются и граждане, и бизнес, и экономика в целом», — считает Миронов.

По его словам, Минэкономразвития улучшает свои макроэкономические прогнозы, но гражданам от этого ни жарко, ни холодно, они не видят значительных улучшений.

В ближайшее время депутаты от СРЗП обновят свой список предложений и направят в правительство пакет наиболее актуальных первоочередных мер, заверил Миронов.

«Мы будем громко заявлять о том, что любое снижение господдержки сегодня вредно и контрпродуктивно. Ее нужно расширять, иначе, какие бы красивые прогнозы ни рисовали финансисты кабмина, реальное положение экономики и граждан будет ухудшаться», — подчеркнул Миронов.