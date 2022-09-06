Кабул, , 12:58 — REGNUM В афганской провинции Фарьяб в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, ещё десять получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Трактор (сс) Solitude

Инцидент произошёл в кишлаке Хадбахши уезда Хан-Чарбаг, когда трактор врезался в микроавтобус, стоявший на обочине.

По данным источника, в результате автоаварии погибли четыре женщины, один ребёнок и мужчина, а десять человек, в том числе женщины и дети, получили ранения.

Причиной инцидента стала невнимательность тракториста.