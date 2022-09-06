Лиссабон, 6 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Власти Португалии приняли план борьбы с инфляцией. Об этом пишет агентство EFE.

FraLiss Антониу Кошта

Как заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, руководство страны снизит НДС на электроэнергию с 13% до 6%, ограничит рост арендной платы до 2% к 2023 году, поддержит семьи суммой 50 евро на ребенка и 125 евро на работника, зарабатывающего до 2700 евро в месяц, и повысит пенсии.

В бюджет на реализацию плана заложено 2,4 миллиарда евро.