Дамаск, 6 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Группа йеменских повстанцев-хуситов прибыла на территорию Сирии для прохождения военной подготовки. Об этом 6 сентября сообщает Nedaa Post со ссылкой на частные источники.

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По данным журналистов, в состав группы из 60 курсантов вошли офицеры, сержанты и рядовые члены движения хуситов. Как сообщается, йеменцы пройдут двухмесячный курс подготовки под руководством инструкторов из ливанского движения «Хезболла» и иранских спецслужб.

Отмечается, что члены ополчения хуситов прибыли в международный аэропорт Дамаска из аэропортов Маската и Салалы в Султанате Оман бортами авиакомпании Cham Wings Airlines 24 августа.

Курс военной подготовки пройдёт на военной базе «Саика» в провинции Риф-Димашк.