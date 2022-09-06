Владивосток, , 13:06 — REGNUM Преодоление турбулентности и переход к устойчивому росту ожидается для экономики России в 2024 году. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил 6 сентября журналистам на ВЭФ.

Максим Решетников Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее в Минэкономразвития подготовили несколько сценариев развития экономики до 2030 года. По словам Решетникова, для прогноза о выходе экономики на устойчивый рост в 3% к 2030 году есть все предпосылки. Это соответствует национальным целям развития.

«Несмотря на то, что в своих прогнозах мы учитываем всегда и самые позитивные, и самые негативные варианты развития ситуации в экономике, базовым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям», — пояснил Решетников.

Этот сценарий, добавил он, основан на реализации системных решений правительства. Они позволят уже в 2024 году преодолеть турбулентность и выйти на устойчивый рост.

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