Самара, 6 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Абсолютный рекорд по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур установлен в 2022 году в Самарской области. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в правительстве региона.

Сообщается, что сельхозпроизводители региона уже намолотили три миллиона 188 тысяч тонн, при том, что уборочная кампания еще продолжается.

«В этом году у нас абсолютно рекордная урожайность за весь период, за всю историю земли самарской. Это большое достижение в нашей работе», — приводит пресс-служба слова главы Самарской областиДмитрия Азарова.

Отмечается, что побит и рекорд 2020 года, тогда с полей было собрано свыше 2,9 млн тонн.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской областиНиколая Абашина, в 2022 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила два миллиона 204 тысячи гектаров, это на 25 тысяч га больше уровня 2021 года.

Азаров поставил задачу собрать 3,5 млн тонн зерна.

«Если математически подойти, это возможно. Да, не всегда математика работает на поле, мы это прекрасно знаем, но тем не менее считаю, что этот показатель вполне достижим. Пожалуйста, каждый колосок на учет, очень ответственно нужно организовать остаток уборочной кампании. Считаю, что мы можем с вами достигнуть такого результата. Все в наших руках», — заявил глава региона.

Он также поручил министерству сельского хозяйства совместно с администрацией главы области подготовить предложения о присуждении государственных наград труженикам села, где достигнуты наилучшие показатели.