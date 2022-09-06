Санкт-Петербург, 6 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Молодая девушка, вооружённая ножом, в торгово-развлекательном комплексе на севере Санкт-Петербурга напала на сына своего бывшего возлюбленного. Потерпевший с множественными ножевыми ранениями госпитализирован, девушка задержана, сообщили 6 сентября в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Maarten Van Damme Нож

Инцидент произошел вечером 5 сентября в Выборгском районе города. 25-летняя женщина с ножом в руке подкараулила в ТРК «Гранд Каньон» 24-летнего работника детской развлекательной комнаты и нанесла ему несколько ударов по голове и пояснице.

На помощь потерпевшему пришла охрана центра, которая также нажала «тревожную кнопку». Прибывшие на место росгвардейцы оказали молодому человеку первую медицинскую помощь и передали врачам скорой помощи. В фойе ТРК была задержана подозреваемая, у которой отобрали окровавленный нож.

«По предварительной информации, девушка после разрыва отношений с мужчиной решила напасть на его 24-летнего сына и пришла на место его работы», — рассказали в ГУ Росгвардии.

В свою очередь в ГСУ СКР по Петербургу уточнили, что нападавшая — жительница Ленинградской области — теперь подозревается в покушении на убийство. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Предварительным мотивом совершенного преступления названы личные неприязненные отношения.