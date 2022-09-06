Улан-Удэ, , 12:53 — REGNUM Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил о снижении спроса на жильё в российских регионах на 50% по сравнению с прошлым годом. По мнению экономиста Алдара Бадмаева, ключевую роль в этом играют два фактора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новостройка Пресс-служба правительства Ростовской области

Первое — это падение уровня располагаемых доходов населения и переход на более экономную модель потребления. Люди начинают экономить на товарах длительного пользования, стараясь отложить деньги на «чёрный день».

Второй фактор — растущие цены на недвижимость, что также не способствуют росту активности покупателей. По словам эксперта, граждане либо откладывают покупку жилья до лучших времён, либо совсем отказываются от него в пользу долгосрочной аренды из-за непредсказуемой экономической ситуации.

Причем даже понижение ставки по ипотечным кредитам не в состоянии переломить данную тенденцию. В этой ситуации регионы находятся в более худшем положении, чем Москва , где больше высокооплачиваемых рабочих мест и спрос на недвижимость повыше. Отсюда и такая отрицательная динамика и более худшие ожидания специалистов, даже несмотря на уверения строительных компаний, что они все свои строящиеся ещё квартиры уже продали». Алдар Бадмаев Москва

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