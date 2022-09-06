До лучших времён: экономист объяснил снижение спроса на жильё
Улан-Удэ, 6 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил о снижении спроса на жильё в российских регионах на 50% по сравнению с прошлым годом. По мнению экономиста Алдара Бадмаева, ключевую роль в этом играют два фактора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Первое — это падение уровня располагаемых доходов населения и переход на более экономную модель потребления. Люди начинают экономить на товарах длительного пользования, стараясь отложить деньги на «чёрный день».
Второй фактор — растущие цены на недвижимость, что также не способствуют росту активности покупателей. По словам эксперта, граждане либо откладывают покупку жилья до лучших времён, либо совсем отказываются от него в пользу долгосрочной аренды из-за непредсказуемой экономической ситуации.
Читайте также: Льготная ипотека достигла предела?