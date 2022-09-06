Красногорск, 6 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Показатель младенческой смертности характеризует состояние российской системы здравоохранения. Об этом в ходе Съезда детских врачей Подмосковья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

«Наши общие усилия не могли не отразиться на показателе младенческой смертности, который является интегративным показателем, характеризующим состояние системы здравоохранения в целом. Этот показатель в Российской Федерации является рекордно низким в последние годы», — сказал Мурашко.

По его словам, ведомство нацелено на рост уровня удовлетворённости населения качеством оказания педиатрической помощи. Мурашко уверен, что такая задача — по силам представителям министерства.