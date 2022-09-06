Кандагар, Афганистан, 6 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В афганской провинции Кандагар приостановлена деятельность 40% промышленных предприятий.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод

Ряд предпринимателей в промышленных парках Кандагара сообщили газете «8 Собх», что отсутствие электричества и поддержки государства привело к тому, что заводы прекратили работу.

По словам промышленников Кандагара, если такая ситуация сохранится, «встанут» ещё больше промышленных предприятий.

Следует отметить, что в индустриальных парках Кандагара действовало 300 заводов, но в настоящее время большинство из них прекратили работу.