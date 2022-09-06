Брянск, , 13:05 — REGNUM Высокий уровень террористической опасности продолжит действовать на территории Брянской области, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе правительства региона.

Правительство Брянской области Http://www.bryanskobl.ru

Решением председателя антитеррористической комиссии, губернатора Александра Богомаза, жёлтый уровень опасности продлевается ещё на 15 суток с 14:00 6 сентября. В правительстве подчеркнули, что эта мера не ограничивает права и свободы граждан, а направлена на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности действует в Брянской области с апреля 2022 года.