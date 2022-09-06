Ярославль, 6 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. За прошедшее лето пассажиропоток на авиарейсах Ярославль — Сочи вырос на 174 процента в сравнении с 2021 годом. Об этом рассказал зампред правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Yarregion.ru SSJ-100 в аэропорту «Туношна»

Всего с июня по август на направлении было перевезено больше 12,5 тысяч пассажиров. Выполнено 98 перелётов.

«Спрос на курортные направления летом традиционно высок. Конечно, в этом году в сфере авиаперевозок есть объективные сложности — как в нашем регионе, так и по всей стране. Временно ограничена деятельность ряда аэропортов юга, ввиду чего «Туношне» пришлось корректировать летнюю программу полетов. Но пассажиры переориентировались на другие направления. Ажиотажный спрос на Сочи ярославский воздушный порт смог обеспечить услугами сразу двух авиакомпаний — «Азимут» и «Nordwind Airlines», — рассказал Авдеев.

В целом же за лето 2020 года аэропорт «Туношна» обслужил 25,6 тысяч пассажиров.