Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM Вспышка ротавирусной инфекции в уральском лагере «Баранчинские огоньки» была вызвана наличием носителя инфекции среди работников. Об этом 6 сентября в ходе пресс-конференции журналистам сообщила начальник Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

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Инфицированный работник не обследовался на ротовирус, поскольку не должен был работать на пищеблоке. При этом он готовил детям кислородные коктейли. Это и привело к вспышке инфекции среди работников и детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышку ротавирусной инфекции в уральском лагере зафиксировали в июле. Тогда заболели девять детей и некоторые сотрудники. Деятельность лагеря приостановили 1 августа. Проверку по факту произошедшего проводил региональный СКР.

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