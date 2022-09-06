Мышкин, Ярославская область, 6 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В центре Мышкина установили солнечные часы. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Ярославской области.

Правительство Ярославской области Солнечные часы в Мышкине

Скульптура появилась на Торговой площади. Диаметр солнечных часов около пяти метров. Согласно контракту, установка должна была завершится к концу сентября. Однако подрядчик опередил график работ. Стоимость работ составляет 3,5 млн рублей.

Напомним, Мышкин стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. На его реализацию направлено 50 миллионов рублей. Сейчас в городе ведутся масштабные работы: уже уложили плитку, электрические кабели, установили опоры уличного освещения и подготовили фундаменты мостов через Гремучий ручей.

До конца года в Мышкине обновят площадь у теплоходного причала, установят памятник женщине-труженице и приведут в порядок территорию в пойме Гремучего ручья.