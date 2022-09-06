Новосибирск, , 12:45 — REGNUM В Новосибирске на фасаде школы №24 открыли мемориальную доску в честь ефрейтора Камиля Хабибназарова, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в пресс-центре мэрии города.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Камиль Хабибназаров учился в новосибирской школе №24 с 2007 по 2016 год. Занимался в патриотическом центре «Витязь». Окончив девятый класс, поступил в Новосибирский колледж геодезии и картографии, затем отслужил в ВС РФ и остался в армии по контракту.

По словам мэра города Анатолия Локтя, он был командиром разведгруппы, снайпером. Погиб, прикрывая манёвр своих товарищей.

«Наши ребята, участвуя в специальной военной операции, решают очень сложную, важную задачу — защищают нашу Родину», — отметил Локоть. Он добавил, что Камиль Хабибназаров — герой, воин-сибиряк — отдал свою жизнь, но его группа выполнила боевую задачу.

Мать героя Вера Хабибназарова рассказала, что Камиль был очень открытым и светлым человеком. Он честно и достойно выполнял свой воинский долг согласно присяге.

«Самая высокая награда для него — это наша с вами память. И я бесконечно признательна всем, кто помогает её сохранить», — отметила Вера Хабибназарова.

Камиль Хабибназаров командовал отделением снайперов разведвзвода стрелкового батальона. 6 марта 2022 года батальон попал в засаду. Группа разведчиков пошла с флангов обходить расчёты врага, а Камиль остался, демаскировав свою позицию серией выстрелов. Враг отвлёкся на подавление новой огневой точки, что позволило колонне продвинуться и выйти из-под прицельных выстрелов ВСУ.

Военнослужащего похоронили 11 апреля со всеми почестями на военном кладбище. Он награждён орденом Мужества посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, на здании Солнцевской средней школы в Исилькульском районе Омской области открыли мемориальную доску герою спецоперации Владиславу Зейбелю.

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