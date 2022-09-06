Владивосток, 6 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» на полях ВЭФ-2022 уделил отдельное внимание вопросам возможности запуска трансграничных территорий опережающего развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Юрий Трутнев

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«Совершенно очевидно, что мы будем совершенствовать режимы и принципы в отношении дружественных стран. Такое предложение уже сделали Владимиру Владимировичу Путину. Он его поддержал», — сказал Трутнев.

Планируется детально проработать предложение о создании трансграничных ТОР, чтобы режимы взаимодействия были максимально дружественными. По словам вице-премьера, проекты на новых международных ТОР должны действовать не только в рамках национального законодательства, но и в рамках межправительственных соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Дальнего Востока должна стать городом-миллионником, чтобы ускорить развитие всей российской экономики, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на сессии Восточного экономического форума «Новая жизнь дальневосточных городов: стратегии развития».