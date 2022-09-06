Кишинёв, , 12:44 — REGNUM Члены постоянного бюро правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» провели совещание на даче президента республики Майи Санду. Об этом сообщает молдавское агентство Omega, ссылаясь на одного из участников встречи.

Дом правительства Молдавии (сс) Harold

По данным журналистов, на совещании обсудили падение рейтинга правительства страны. Участники совещания якобы договорились отправить в отставку премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу. На её место предложили бывшего главу МВД республики Дорина Речана.

Кроме того, как рассказал собеседник агентства, на даче президента обсуждали популярность возможных кандидатов в мэры Кишинёва на выборах 2023 года. Действующий глава столицы Ион Чебан, согласно опросам, набрал 47%, среди представителей ПДС лучший результат — 7%.

Напомним, в Молдавии оппозиционные партии регулярно выходят на акции протеста из-за стремительно ухудшающихся условий жизни. На акциях требуют, чтобы в отставку ушли правительство страны и Санду, а также требуют досрочных выборов в парламент.

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