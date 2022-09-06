Москва, , 12:44 — REGNUM Гибридная война развязана против России во всех сферах. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил 6 сентября в интервью изданию «Международная жизнь».

Сергей Рябков Mid.ru

Замглавы МИД подчеркнул, что недооценивать серьёзность текущего периода нельзя. Противники, враги России чрезвычайно озлоблены.

«Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведется в гибридных формах, во всех сферах», — сказал Рябков.

По его словам, Россия всегда доказывала, что с честью проходит периоды сложнейших испытаний, так будет и в этот раз.

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