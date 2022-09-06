Москва, 6 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. 13 сентября в 13:00 в пресс-центре REGNUM состоится тридцать четвёртое заседание Экспертного клуба «Регион».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России»

Тема заседания: Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России»

Вопросы для обсуждения:

«Донбасский консенсус»: содержание феномена, динамика, влияние на выборы. Были ли выборы референдумными? Новое доминирование «Единой России»: характер, структура, региональная специфика. Губернаторские кампании: федеральные тренды и региональная специфика. Выборы в Законодательные собрания и муниципалитеты: федеральные тренды и региональная специфика.

Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Постоянными участниками заседаний Экспертного клуба «Регион» являются Евгений Сучков, Григорий Казанков, Игорь Минтусов, Дмитрий Орлов, Дмитрий Журавлев, Ростислав Туровский, Дмитрий Гусев, Андрей Максимов, Екатерина Курбангалеева, Владимир Климанов, Сергей Марков, Владимир Шаповалов, Юрий Загребной, Максим Жаров, Павел Данилин и другие известные политологи, политтехнологи и эксперты.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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