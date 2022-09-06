Донецк, 6 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны киевских боевиков снизилась, в результате них за это время ранения получили два мирных жителя. Об этом 6 сентября рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, видеозапись его слова приводит телеграм-канал «Репортёр Руденко V».

корреспондент ИА REGNUM Эдуард Басурин

«Интенсивность обстрелов территории нашей республики за минувшие сутки уменьшилась, в том числе и количество боеприпасов, выпущенное по территории», — сказал он.

Также Басурин уточнил, что ВСУ применяли для обстрелов реактивные системы залпового огня «Град»; артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм; танки и миномёты калибра 120 мм.

При этом он добавил, что в результате обстрелов были ранены два мирных жителя и частично или полностью уничтожены 15 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три района Донецка: Петровский, Кировский и Куйбышевский, подверглись обстрелам со стороны киевских боевиков.