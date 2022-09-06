Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Лагеря Свердловской области за летний период 2022 года приняли 190 030 детей. Об этом в ходе пресс-конференции 6 сентября журналистам сообщила первый заместитель образования и молодёжной политики региона Нина Журавлёва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Детей в возрасте от шести с половиной до 18 лет принимали 1100 оздоровительных организаций. В том числе более 1 тыс. лагерей дневного пребывания, 60 школьных лагерей, 10 специализированных и два палаточных лагеря.

По словам Журавлёвой, в 2022 году в регионе на 6,6% увеличили финансирование летней оздоровительной кампании по сравнению с прошедшим годом. На оздоровление детей потратили 2 млрд 130 млн рублей.