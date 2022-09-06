Париж, 6 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Министр вооруженных сил Франции решил увеличить количество резервистов, сообщает Le Parisien.

Amc.af.mil Французские военные

Отвечая на вопрос о желании президента Эммануэля Макрона, чтобы французские военные «сделали больше» для развития универсальной национальной службы, ориентированной на молодежь, министр Себастьен Лекорню выступил за увеличение количества резервистов.

Министр инициировал широкое обсуждение ситуации с резервистами во Франции, которых можно было бы призвать сыграть «главную роль» в случае кризиса.

«Сегодня у нас есть 40 000 резервистов, которые не всегда достаточно хорошо используются. В настоящее время мы проводим глубокое организационное осмысление. Президент Эммануэль Макрон заявил в июле о своем намерении удвоить число резервистов», — заявил министр вооруженных сил Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, французский депутат Мануэль Бомпар критикует президента Франции Эммануэля Макрона за отсутствие «политики структурирования».