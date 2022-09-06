Багдад, , 12:54 — REGNUM Подразделения оккупационного контингента армии США в Сирии начали переброску войск на территорию Ирака. Об этом 6 сентября сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Войска США в восточной Сирии Twitter@cmoc_sdf

По данным источников, переброска войск продолжается на протяжении последних нескольких дней. Колонны в 20−30 единиц бронетехники и армейских грузовиков с базы «Тель-Тало» в провинции Хасака перемещаются через незаконный КПП «Аль-Валид» — в Ирак.

Предположительно, армия США усиливает свой контингент в Ираке на фоне обострения ситуации в стране. Также, по информации журналистов, производится плановая ротация армейских соединений, прикрывающих нелегальную добычу сирийской нефти.