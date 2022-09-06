Сеул, , 12:42 — REGNUM Женщины в Южной Корее зарабатывают в среднем на 31,4% меньше, чем мужчины. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства по вопросам гендерного равенства и семей.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе указывается, что в 2021 году уровень занятости среди женщин составляет 50,7%, а среди мужчин — 65,5%. Разрыв в уровне занятости составил 18,8%. По сравнению с 2020 годом показатель сократился на 0,3%.

Отмечается, среди женщин отмечается более высокая доля внештатных работников — 47,4%, среди мужчин — 31%.

Между тем разрыв в размере заработной платы, напротив, увеличился. Ели мужчина в среднем зарабатывает 3,83 млн вон (~$2780) в месяц, то женщина — 2,47 млн вон (~$1800) в месяц. По сравнению с 2020 годом разрыв в доходах увеличился на 3%.

В 2021 году сделали карьеру 1,44 млн женщин, что на 57 тыс. меньше, чем годом ранее. Среди причин сокращения показателя: воспитание детей, замужество, беременность и роды.