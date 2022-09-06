Улёты, Забайкальский край, , 12:52 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», забайкальский центр «Мой бизнес» оказал финансовую поддержку индивидуальному предпринимателю Марии Колодиной. Средства направлены на приобретение недвижимости для размещения салона красоты в селе Улёты Забайкальского края.

Парикмахерская Центр «Мой бизнес» Забайкальского края

Как сообщает мойбизнес75. рф, льготный заём по программе развития приоритетных видов деятельности малого бизнеса предоставил Забайкальский микрофинансовый центр.

Салон «Мария» работает в Улётах 4 года. Сотрудники оказывают парикмахерские и косметические услуги. Ранее предприниматель арендовала недвижимость. При поддержке центра «Мой бизнес» Мария Колодина выкупила и отремонтировала новое помещение.

«Мы арендовали 30 квадратных метров в торговом центре. Было тесно. Сейчас общая площадь отдельно стоящего здания 85 квадратных метров. У нас своя отдельная котельная, что позволяет сэкономить на коммунальных расходах», — рассказала Мария Колодина.

В салоне появились новые виды услуг. В просторных кабинетах дополнительно разместились парикмахер, косметолог, мастер по пирсингу.

«К нам даже из соседних населенных пунктов стали приезжать специалисты работать. К примеру, женщина из посёлка Горный арендует у нас рабочее место», — отметила предприниматель.

Напомним, с августа 2022 года центр «Мой бизнес» Забайкальского края начал выдавать займы под 4% годовых для предпринимателей, работающих на территории региона.

Получить средства на развитие бизнеса на три года по ставке 4% годовых могут социальные предприятия, производственники из муниципальных районов, сельхозпроизводители. Для производства в Чите льготная ставка установлена на уровне 6% годовых.

С целью улучшения условия оказания финансовой поддержки снижены требования по залоговому обеспечению для начинающих предпринимателей, к приоритетным проектам регионального значения отнесён гостиничный бизнес и связанная с экологией деятельность в области водоснабжения и водоотведения.

По виду микрозайма «Торговля» до уровня ключевой ставки Банка России (8% годовых) снижен размер процентной ставки для предпринимателей в муниципальных районах.

Все самозанятые, в том числе начинающие, теперь могут получить на развитие своего дела до 500 тысяч рублей.

«Микробизнес в регионах Дальневосточного федерального округа в этом году растет активнее аналогичных предприятий в среднем по стране. Если с начала 2022 года темпы прироста переходов предприятий из категории «Микро» в «Малый» по всей России выросли почти на 8,5% по сравнению аналогичными цифрами за прошлый год, то на Дальнем Востоке этот показатель составляет почти 16%», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на основании данных Цифровой платформы МСП. РФ.

По его словам, такая динамика говорит о том, что бизнес на Дальнем Востоке чувствует себя в целом уверенно.

«И это в определенной мере также значит, что меры господдержки, доступные предпринимателям в этом регионе, делают свое дело. Фактически каждое двадцатое предприятие страны, выросшее в этом году из микропредприятия в малое, зарегистрировано на Дальнем Востоке», — сообщил Александр Исаевич.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.