Нацпроект помог предпринимателю купить салон красоты в Забайкалье
Улёты, Забайкальский край, 6 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», забайкальский центр «Мой бизнес» оказал финансовую поддержку индивидуальному предпринимателю Марии Колодиной. Средства направлены на приобретение недвижимости для размещения салона красоты в селе Улёты Забайкальского края.
Как сообщает мойбизнес75. рф, льготный заём по программе развития приоритетных видов деятельности малого бизнеса предоставил Забайкальский микрофинансовый центр.
Салон «Мария» работает в Улётах 4 года. Сотрудники оказывают парикмахерские и косметические услуги. Ранее предприниматель арендовала недвижимость. При поддержке центра «Мой бизнес» Мария Колодина выкупила и отремонтировала новое помещение.
«Мы арендовали 30 квадратных метров в торговом центре. Было тесно. Сейчас общая площадь отдельно стоящего здания 85 квадратных метров. У нас своя отдельная котельная, что позволяет сэкономить на коммунальных расходах», — рассказала Мария Колодина.
В салоне появились новые виды услуг. В просторных кабинетах дополнительно разместились парикмахер, косметолог, мастер по пирсингу.
«К нам даже из соседних населенных пунктов стали приезжать специалисты работать. К примеру, женщина из посёлка Горный арендует у нас рабочее место», — отметила предприниматель.
Напомним, с августа 2022 года центр «Мой бизнес» Забайкальского края начал выдавать займы под 4% годовых для предпринимателей, работающих на территории региона.
Получить средства на развитие бизнеса на три года по ставке 4% годовых могут социальные предприятия, производственники из муниципальных районов, сельхозпроизводители. Для производства в Чите льготная ставка установлена на уровне 6% годовых.
С целью улучшения условий оказания финансовой поддержки снижены требования по залоговому обеспечению для начинающих предпринимателей, к приоритетным проектам регионального значения отнесён гостиничный бизнес и связанная с экологией деятельность в области водоснабжения и водоотведения.
По виду микрозайма «Торговля» до уровня ключевой ставки Банка России (8% годовых) снижен размер процентной ставки для предпринимателей в муниципальных районах.
Все самозанятые, в том числе начинающие, теперь могут получить на развитие своего дела до 500 тысяч рублей.
«Микробизнес в регионах Дальневосточного федерального округа в этом году растет активнее аналогичных предприятий в среднем по стране. Если с начала 2022 года темпы прироста переходов предприятий из категории «Микро» в «Малый» по всей России выросли почти на 8,5% по сравнению аналогичными цифрами за прошлый год, то на Дальнем Востоке этот показатель составляет почти 16%», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на основании данных Цифровой платформы МСП. РФ.
По его словам, такая динамика говорит о том, что бизнес на Дальнем Востоке чувствует себя в целом уверенно.
«И это в определенной мере также значит, что меры господдержки, доступные предпринимателям в этом регионе, делают свое дело. Фактически каждое двадцатое предприятие страны, выросшее в этом году из микропредприятия в малое, зарегистрировано на Дальнем Востоке», — сообщил Александр Исаевич.
Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.