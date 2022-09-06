Владивосток, , 12:44 — REGNUM В Амгинском районе Якутии намерены построить высоковольтную линию электропередачи между населёнными пунктами Сулгачи и Амга. Соответствующее соглашение глава республики Айсен Николаев подписал с генеральным директором ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным и заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолием Бобраковым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе правительства региона.

Восточный экономический форум Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Строительство линии «Сулгачи-Амга» — это давно известная проблема. Сегодня районы республики серьёзно развиваются, нагрузки растут с каждым годом — соответственно, мощности старых линий не хватает», — констатировал глава Якутии.

По его мнению, строительство новой линии повысит надёжность обеспечения электроэнергией, поможет развиваться туризму и сельскому хозяйству в регионе. Проект будут реализовывать в рамках дальневосточной концессии. Линию планируют построить за 3 года, стоимость её возведения оценивается в 1,5 млрд. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит 6 сентября во Владивостоке. Мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин.