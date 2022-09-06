Уфа, , 12:48 — REGNUM Затраты на модернизацию электросетевого хозяйства садовых некоммерческих товариществ начнут субсидировать в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Электричество Peoples Temple Jonestown Gallery

Порядок оказания государственной поддержки садоводческим и огородническим товариществам был рассмотрен на заседании правительства Башкирии.

По словам заместителя премьер-министра правительства региона — министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева, в настоящее время в Башкирии насчитывается свыше одной тысячи электрофицированных садовых товариществ.

Отмечается, что на каждый участок ранее отводилось около 3−5 кВт мощности, этого недостаточно в современных условиях и с учетом круглогодичного проживания собственников. Сообщается, что в регионе было решено передать электросетевое имущество товарищества на баланс специализированной территориальной сетевой организации. С августа 2021 года началась работа по принятию «сетевиками» электросетевого имущества садоводов и переходу на прямые договоры электроснабжения с каждым из членов в товариществе, пояснил Шельдяев.

«Мы проанализировали ситуацию и предложили в порядок предоставления государственной поддержки садоводов внести отдельным пунктом порядок оказания республиканской поддержки подрядным организациям в виде субсидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации энергетической инфраструктуры садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Планируемый объем финансирования — 50 млн рублей. Это позволит поддержать в первый год 10−15 садов и установить там повсеместно приборы учета. Наиболее проблемные СНТ мы определим совместно с ассоциацией садоводов», — приводит пресс-служба слова министра.

Отмечается, что субсидии предоставляются подрядчикам для возмещения расходов, но не более десяти тысяч рублей от суммы фактических затрат, произведенных за счет целевых взносов членов товариществ.

Сообщается, что премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров одобрил предлагаемые изменения.

Он отметил, что вопросы обеспечения садоводов коммунальной инфраструктурой являются очень актуальными.

«Это, прежде всего, связано с увеличением количества граждан, проживающих в садовых товариществах круглогодично и на постоянной основе. Ввиду этого прошу минсельхоз скоординировать глав администраций муниципальных районов и городских округов для оказания максимального содействия председателям садоводческих товариществ в подготовке необходимой документации для получения государственной поддержки», — заявил Назаров.