Москва, , 12:40 — REGNUM К концу 2022 года в России можно ожидать роста цен на недвижимость около 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Так он прокомментировал информацию о том, что число новых жилых комплексов в России сократилось на 22%.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Необходимо отметить, что активный рост строительства тормозят рост стоимости стройматериалов (особенно в первом полугодии 2022 года), рост ставок по проектному финансированию, сложности с логистикой и поставками, — сказал он. — Ставки по ипотеке немного снизились, однако наиболее заметным драйвером покупки недвижимости можно считать льготную ипотеку. Везде распространяются программы по субсидированию. У банков развиваются льготные программы. Это всё поддерживает спрос на недвижимость».

Ещё один фактор снижения активности в сфере строительства — это закредитованность населения и снижение доходов.

«Таким образом, застройщики откладывают запуск новых жилых комплексов на рынок, не торопятся продавать квартиры в жилых комплексах, — пояснил Щербаченко. — Успешность застройщиков в будущем зависит от успешности и активности покупателей на рынке недвижимости. Сегодня спрос невысокий. Достаточно сильно вырос медианный показатель себестоимости строительства жилья. В феврале он составил 79,1 тыс. рублей за 1 квадратный метр, а в августе — уже 95 тыс. рублей. Сегодня застройщики уменьшают количество квартир на рынке, тем самым они могут удерживать цены, сохранить для себя высокую доходность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России после «периода торможения» кредитования «ситуация успокоилась» и вырос спрос на ипотечные кредиты.

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