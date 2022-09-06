Москва, , 12:38 — REGNUM Российские компании считают транзакции в китайской валюте более надежными, чем в других иностранных валютах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Юань Elec4.co.kr

«Все чаще иностранные поставщики российских предприятий (не только китайские) просят переводить расчеты по контрактам в китайской валюте. Таким образом, оборот юаня в нашей стране стремительно растет и будет расти. Вероятность серьезного падения курса юаня минимальна. Наоборот, на рынке преобладают факторы долгосрочного укрепления валютного курса юаня по отношению к рублю. Необходимо отметить растущую ликвидность юаня и ожидать роста его курса на фоне укрепления российско-китайских экономических отношений и намерения властей изменить бюджетное правило с ориентиром в сторону юаня», — сказал Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, что количество банков, предлагающих жителям РФ вклады в юанях, однозначно будет расти.

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