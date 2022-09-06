Обнинск, Калужская область, 6 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Обнинская школа №1 им. С. Т. Шацкого Калужской области выиграла грант на реализацию проекта «Школьный спектакль «Бодрая жизнь». Проект был представлен на конкурс Президентского фонда культурных инициатив и посвящен 110-летнему юбилею школы. Об этом 6 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в учреждении образования.

Пресс-служба обнинской школы №1 им. С. Т. Шацкого В Обнинске на средства президентского гранта поставят школьный спектакль

Школа №1 Обнинска ведёт свою историю с 1911 года, когда известный русский педагог Станислав Теофилович Шацкий основал новое учреждение — детскую трудовую колонию «Бодрая жизнь», стремясь помочь московским рабочим семьям в воспитании детей. При организации летнего детского воспитательного центра была поставлена цель: дать детям детство.

История детской трудовой колонии «Бодрая жизнь» представляется авторам проекта весьма плодотворной для создания современного школьного спектакля. Ведь на данном историческом материале можно говорить о вечных вопросах дружбы, взаимоотношения взрослых и детей, рассказать о жизни и современной школы. Отправной точкой нынешнего школьного спектакля станут современные реальные детские проблемы, которые будут интересны нынешним школьникам, родителям и учителям. Трудиться над проектом вместе со школьниками будет команда опытных профессиональных специалистов в области литературы, драматургии, истории, режиссуры, музыки, оформительского искусства. В рамках проекта планируется создание масштабного макета территории колонии. Впоследствии макет станет центральным экспонатом музея истории обнинской школы №1. Руководитель проекта — директор школы Галина Полякова, режиссер спектакля — режиссер театра ИАТЭ Юлия Носова.

Кстати, в Обнинске президентские гранты получили еще два проекта: «Всенародное тестирование: Знаток Русского Донбасса», «Школьные ботаны — будущие Ломоносовы». Всего от Калужской области на конкурс президентских грантов было представлено 66 проектов, победили четыре, три из которых из Обнинска.