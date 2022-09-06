Чебоксары, 6 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Прокуратура Чебоксары провела проверку интернет-поста о «дырявом» тротуаре на мосту по проспекту Мира, подтвердив превышение допустимых размеров «просадок, провалов и выбоин». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Опасный мост в Чебоксарах по проспекту Мира: «швы» расходятся практически везде, кругом трещины и продолжающееся разрушение

По итогам интернет-мониторинга ведомство выявило пост о том, что »страшно ходить пешком» через мост по проспекту Мира в Чебоксарах, так как «кругом одни дыры, куда может провалиться нога». Прокуратура после выезда установила, что данный участок дороги с прилегающей территорией не соответствует установленным требованиям.

В частности, напротив дома № 1 Ж на тротуаре мостового сооружения есть «отдельные разрушения».

«Кроме того, на всем протяжении мостового сооружения […] обнаружены разрушения в виде просадок, провалов и выбоин, площадь которых превышает предельно допустимые размеры», — говорят правоохранители.

В адрес главы администрации города внесено представление. В прокуратуре добавляют со ссылкой на мэрию, что в настоящее время ремонт тротуаров завершён.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что в Чувашии выделяют средства на разработку проектной документации для ремонта трёх мостов и двух путепроводов.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее было выделено по 10 млн рублей на разработку проектной документации для капремонта Октябрьского моста и путепровода по проспекту Мира в Чебоксарах.