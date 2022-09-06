Москва, 6 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Количество банков, предлагающих жителям РФ вклады в юанях, однозначно будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

hl.co.uk Китайский юань

«Это обусловлено ростом объема торгов с китайской валютой и, соответственно, ростом спроса на нее как со стороны банков и бизнеса, так и со стороны населения из-за потребности в более стабильной и надежной расчетной валюте и валюте сбережений, эмитентом которой является дружественная страна, — сказала Степанова. — С Китаем у нас на данный момент самый большой товарооборот, если говорить в разрезе стран мира, и в дальнейшем ожидается рост показателей двусторонних внешнеэкономических отношений. У юаня больше шансов, чем у других региональных валют, стать полноценной мировой резервной валютой на фоне роста золотых резервов Китая и договоренностей Пекина с рядом стран об использовании национальных валют в торговых отношениях и о размещении государственных накоплений и резервов центробанков в китайские активы».

Эти факторы, по ее словам, усиливают интерес к юаню у рядовых граждан. И поэтому будут развиваться инструменты инвестирования в китайской валюте, в том числе банковские вклады.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ проценты по вкладам в юанях никогда не будут высокими и вряд ли даже обгонят инфляцию.