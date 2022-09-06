Донецк, 6 сентября 2022, 12:35 — REGNUM Миномётный обстрел двух районов Горловки осуществили киевские боевики, об этом сообщает 6 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 11:45 зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки с позиций ВСУ в Ленинском. По городу выпустили 4 мины калибра 120 мм.
В 12:10 Калининский район обстреляли со стороны Курдюмовки, выпущено 10 мин калибра 120 мм.
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