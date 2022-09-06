Пермь, , 12:34 — REGNUM В Перми активистам удалось согласовать митинг против транспортной реформы, повышения цен на проезд и увеличения штрафов. Об этом на своей странице в соцсети сообщила общественница Людмила Ёлтышева.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Она отметила, что с седьмой попытки организаторы акции добились своего. Митинг запланирован на 18 сентября.

Согласование на проведение митинга получено. Однако чиновники отказали в предоставлении площадок в центре города, которые предлагались активистами. Мэрия предложила свои варианты. Пермякам предложили проголосовать и выбрать вариант для повеления митинга.

Добавим, начала 2022 года заявки на акцию протеста подавались неоднократно. Однако в согласовании было отказано из-за неблагополучной эпидситуации по коронавирусной инфекции.

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