Пермь, 6 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Перми активистам удалось согласовать митинг против транспортной реформы, повышения цен на проезд и увеличения штрафов. Об этом на своей странице в соцсети сообщила общественница Людмила Ёлтышева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус

Она отметила, что с седьмой попытки организаторы акции добились своего. Митинг запланирован на 18 сентября.

Согласование на проведение митинга получено. Однако чиновники отказали в предоставлении площадок в центре города, которые предлагались активистами. Мэрия предложила свои варианты. Пермякам предложили проголосовать и выбрать вариант для повеления митинга.

Добавим, начала 2022 года заявки на акцию протеста подавались неоднократно. Однако в согласовании было отказано из-за неблагополучной эпидситуации по коронавирусной инфекции.